Francesco Totti – Ilary Blasi | l’amico rivela come andavano le cose a letto

(Di lunedì 26 settembre 2022) Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici diche va spesso in televisione a parlare del matrimonio, ormai finito, con, ha confermato quanto sostenuto da molti. Ovvero che il matrimonio tra la conduttrice di Canale 5 e l’ex calciatore della Roma era “aperto” ad altre persone, eventuali amanti che peròtenuti nascosti. La paparazzata dicon Noemi Bocchi avrebbe violato questa regola, dando il via a quello che si preannuncia uno dei divorzi più combattuti della storia della televisione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Noemi Bocchi è incinta? I dettagli, Noemi ...

eliaenry : @repubblica San Francesco Totti... - S2Atn : @SerieA_AR Francesco Totti?? - DONFREDSTLOT : RT @DONFREDSTLOTX: Francesco Totti oubyen Alessandro Del Piero ? ???? - RedaFree_it : ???Parla di nuovo #AlexNuccetelli e le rivelazioni sull’intimità della coppia #Totti-#Ilary sono bollenti. ?? “Fran… - IzecsonAvril : RT @DONFREDSTLOTX: Francesco Totti oubyen Alessandro Del Piero ? ???? -

Ilary Blasi e un uomo "ai piani alti di Mediaset". È l'ultima indiscrezione lanciata da Alex Nuccetelli , body builder e pr romano, amico stretto dinonché l'unico autorizzato dall'ex capitano a parlare della separazione dalla moglie. Secondo l'uomo, ospite ultimamente in molte trasmissioni tv, l'amante segreto della conduttrice tv ...... sarebbero coinvolte le due società di Fedez, due società di Chiara Ferragni, una società di cui è comproprietaria Belen Rodriguez al 50% e quattro società di. Stando a quanto è ...L'ultima indiscrezione lanciata dal body builder e pr romano, l'unico autorizzato dall'ex capitano a parlare della sua separazione dalla moglie ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...