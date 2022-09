Francesco Bagnaia, quell’applauso autoironico intriso di amarezza (Di lunedì 26 settembre 2022) La rabbia è tanta ed il senso di colpa è gigantesco. Francesco Bagnaia è caduto negli ultimi metri del Gran Premio di Giappone della MotoGP per tentare un attacco nei confronti di Fabio Quartararo, in quel momento davanti a lui ma lontanissimo dalle prime posizioni. Il piemontese è scivolato in frenata cancellando la sua porzione di punti in classifica. Tradotto: il transalpino, attuale primatista della classifica piloti, pur non brillando ha guadagnato otto lunghezze sull’italiano di Ducati e Aleix Espargarò di Aprilia, arrivato sedicesimo. Lunghezze svanite, anche se il danno non è così irreparabile, che spezzano la rimonta e che potrebbero rivelarsi fatali a fine stagione. Meglio attaccare o gestire? Un quesito impossibile da risolvere in modo esaustivo. La rabbia di Francesco Bagnaia: punti persi che potrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) La rabbia è tanta ed il senso di colpa è gigantesco.è caduto negli ultimi metri del Gran Premio di Giappone della MotoGP per tentare un attacco nei confronti di Fabio Quartararo, in quel momento davanti a lui ma lontanissimo dalle prime posizioni. Il piemontese è scivolato in frenata cancellando la sua porzione di punti in classifica. Tradotto: il transalpino, attuale primatista della classifica piloti, pur non brillando ha guadagnato otto lunghezze sull’italiano di Ducati e Aleix Espargarò di Aprilia, arrivato sedicesimo. Lunghezze svanite, anche se il danno non è così irreparabile, che spezzano la rimonta e che potrebbero rivelarsi fatali a fine stagione. Meglio attaccare o gestire? Un quesito impossibile da risolvere in modo esaustivo. La rabbia di: punti persi che potrebbe ...

