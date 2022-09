FOTO: Brock Lesnar sfoggia un nuovo look mentre è assente dalla WWE (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ultima volta che Brock Lesnar ha lottato nel main event di SummerSlam all’inizio dell’anno, ha affrontato Roman Reigns in un Last Man Standing match. Dopo un’avvincente battaglia, il Tribal Chief è riuscito a sconfiggerlo con l’aiuto degli Usos per conservare i titoli. Da allora Brock è rimasto fuori dal ring. Arieccolo! In una nuova FOTO apparsa online, The Beast Incarnate ha modificato il suo look. Nell’immagine lo si vede rasato, ma con la coda di cavallo che ha sfoggiato negli ultimi mesi in TV. Eccolo in FOTO: Brock Lesnar spotted with new look pic.twitter.com/1MLxOYbEk1— A R Y A N (@WWEAARYAN) September 24, 2022 Leggi su zonawrestling (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ultima volta cheha lottato nel main event di SummerSlam all’inizio dell’anno, ha affrontato Roman Reigns in un Last Man Standing match. Dopo un’avvincente battaglia, il Tribal Chief è riuscito a sconfiggerlo con l’aiuto degli Usos per conservare i titoli. Da alloraè rimasto fuori dal ring. Arieccolo! In una nuovaapparsa online, The Beast Incarnate ha modificato il suo. Nell’immagine lo si vede rasato, ma con la coda di cavallo che hato negli ultimi mesi in TV. Eccolo inspotted with newpic.twitter.com/1MLxOYbEk1— A R Y A N (@WWEAARYAN) September 24, 2022

