Formazioni ufficiali Italia Giappone Under 21: le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Italia Giappone Under 21: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Italia Giappone, amichevole tra le due selezioni Under 21.

Italia: Caprile; Bellanova, Scalvini, Viti; Udogie, Fagioli, Rovella, Pirola; Vignato, Colombo, Esposito

Giappone: Sasaki; Handa, Suzuki, Tanaka, Fujita, Suzuki, Hosoya, Kato, Saito, Honda, Nishio

L'articolo proviene da Calcio News 24.

