Fiorentina, Commisso scatenato contro la Juventus: durissime dichiarazioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportItalia, attraverso la quale ha toccato i più disparati temi. Difende ancora una volta la sua identità, Rocco Commisso. Il numero uno della Viola non vuole essere paragonato agli altri statunitensi che sono entrati nell’industria del calcio italiano, perché “non ho comprato casa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 settembre 2022) Rocco, presidente della, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportItalia, attraverso la quale ha toccato i più disparati temi. Difende ancora una volta la sua identità, Rocco. Il numero uno della Viola non vuole essere paragonato agli altri statunitensi che sono entrati nell’industria del calcio italiano, perché “non ho comprato casa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ClaudioMasini7 : Tra le classiche frecciatine e un certo approccio pravdesco, #Commisso ribadisce che i soldi di Chiesa e Vlahovic s… - Fiorentinanews : Commisso: “Dopo il Viola Park non venderò la Fiorentina. Vogliamo migliorarci e arrivare più in alto del settimo po… - N_Masini : ?? Live sul canale di @loremancio01 con anche @VieriDona. #Commisso è tornato in tv e noi ne parliamo. Ma giuro, chi… - Mauro_Capo15 : Limpido, trasparente, schietto. #Commisso #Fiorentina - asrsupporter : RT @sportface2016: +++#Fiorentina, #Commisso: '#Vlahovic non è stato onesto, sono venuto a Firenze malato. Diceva che sarebbe rimasto poi c… -