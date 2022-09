Fiorentina, Batistuta si candida: “Io come Zanetti e Maldini!” (Di lunedì 26 settembre 2022) Ospite al quinto Festival dello Sport di Trento, l’ex attaccante Gabriel Omar Batistuta ha svelato di voler tornare alla Viola, ma stavolta in una nuova veste a lui inedita. Di seguito, alcuni degli spunti più interessanti del suo intervento all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. A proposito dell’attuale andamento della Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Italiano mi piace, ha la sua idea di calcio, crede in qualcosa e lavora su quello. Cambiare può essere giusto ma chi lo fa quando le cose vanno male rinnegando il passato non mi piace. L’anno scorso la Fiorentina ha fatto una bella stagione, ma quest’anno forse non ci sono gli uomini giusti al posto giusto”. Fiorentina Batistuta Intervista Sul deludente rendimento del nuovo arrivato Jovic e sul mancato impiego del suo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) Ospite al quinto Festival dello Sport di Trento, l’ex attaccante Gabriel Omarha svelato di voler tornare alla Viola, ma stavolta in una nuova veste a lui inedita. Di seguito, alcuni degli spunti più interessanti del suo intervento all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. A proposito dell’attuale andamento delladi Vincenzo Italiano: “Italiano mi piace, ha la sua idea di calcio, crede in qualcosa e lavora su quello. Cambiare può essere giusto ma chi lo fa quando le cose vanno male rinnegando il passato non mi piace. L’anno scorso laha fatto una bella stagione, ma quest’anno forse non ci sono gli uomini giusti al posto giusto”.Intervista Sul deludente rendimento del nuovo arrivato Jovic e sul mancato impiego del suo ...

