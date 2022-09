Fiorentina, Batistuta lo annuncia: «Sono pronto per tornare» (Di lunedì 26 settembre 2022) Fiorentina, Gabriel Batistuta annuncia la sua intenzione per un futuro ritorno in viola: le parole dell’ex attaccante Gabriel Batistuta, alla Gazzetta dello Sport, ha fatto un annuncio su un ritorno futuro alla Fiorentina. LE PAROLE – «Sono pronto per una nuova avventura a Firenze. Per adesso non c’è mai stata la possibilità ma credo che la Fiorentina abbia bisogno di una figura carismatica come Zanetti all’Inter o Maldini al Milan. Anche la Roma non dovrebbe fare a meno di Totti. Per fare funzionare un club non bastano solo i risultati, Sono importanti anche le emozioni che suscitano nella gente. Quando Sono arrivato all’Inter, c’era Facchetti. Un punto di riferimento, un modello». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022), Gabriella sua intenzione per un futuro ritorno in viola: le parole dell’ex attaccante Gabriel, alla Gazzetta dello Sport, ha fatto un annuncio su un ritorno futuro alla. LE PAROLE – «per una nuova avventura a Firenze. Per adesso non c’è mai stata la possibilità ma credo che laabbia bisogno di una figura carismatica come Zanetti all’Inter o Maldini al Milan. Anche la Roma non dovrebbe fare a meno di Totti. Per fare funzionare un club non bastano solo i risultati,importanti anche le emozioni che suscitano nella gente. Quandoarrivato all’Inter, c’era Facchetti. Un punto di riferimento, un modello». L'articolo proviene da Calcio ...

Batistuta: 'Firenze, sono pronto. Italia, non ti riconosco' Il Re Leone ha ritrovato il sorriso, i problemi alle gambe che hanno reso difficile la sua vita dopo l'addio al calcio sono ormai solo un brutto ricordo. "Gioco pure a golf". Gabriel Batistuta adesso vuole lanciarsi verso nuove avventure, manca da troppo tempo nel mondo del calcio e quello è sempre stato il suo mondo. L'ex bomber viola si racconta a tutto campo, partendo dalla sua Fiorentina: "Italiano ok, ma Jovic non è un centravanti. Gonzalez è la vera stella. Agli azzurri manca talento"