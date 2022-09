Finanziamenti a sostegno dell’insegnamento delle lingue di minoranza: candidature entro 31 ottobre (Di lunedì 26 settembre 2022) Con nota del 26 settembre invita alla presentazione di candidature per iniziative progettuali da parte di istituzioni scolastiche in rete situate in "ambiti territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 settembre 2022) Con nota del 26 settembre invita alla presentazione diper iniziative progettuali da parte di istituzioni scolastiche in rete situate in "ambiti territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutelaminoranze linguistiche storiche". L'articolo .

AngeloCiocca : L'UE ha intensificato la pressione finanziaria sull'#Ungheria chiedendone il blocco dei fondi? Ovvio, perché ha bis… - orizzontescuola : Finanziamenti a sostegno dell’insegnamento delle lingue di minoranza: candidature entro 31 ottobre - ankerachele : @P_M_1960 @cammarata_lee Nuovo in che senso, il PD dell'invio di armi e sostegno della guerra a oltranza,dell'auton… - universo_astro : RT @carmelopalma: Traditori in saldo Il sostegno a Putin, poco importa se gratuito o mercenario, è comunque un oltraggio alla causa della v… - rapisarda_beppe : RT @fracchio_2: @graziano_delrio Non facciamo mancare il nostro sostegno al Gov.fantoccio Ucraino che usa civili come scudi umani e a cui i… -