FIFA 23 | Disponibile per gli abbonati al servizio EA Play

Leggi su fifaultimateteam

(Di lunedì 26 settembre 2022) Da pochi istanti, su tutte le piattaforme di gioco, è stata sbloccata la versione digitale di23 per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alEA. Electronic Arts avrebbe dovuto sbloccare il gioco solo alla mezzanotte di oggi ma a quanto pare il rilascio è stato anticipato di diverse ore. Non sappiamo ancora se si tratta di un errore oppure se la software house ha semplicemente deciso di sbloccare il gioco prima del solito. Tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servisio EApossono quindi provare per 10 ore il gioco completo. Al termine della sessione di gioco non dimenticate di chiudere23 dal menu della vostra piattaforma per evitare che il countdown continui a scalare minutaggio che andrebbe irrimediabilmente sprecato. Ricordiamo che ...