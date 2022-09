Federer ha sorpreso Nadal: il gesto inatteso ha colto nel segno (Di lunedì 26 settembre 2022) Continua l'onda lunga dei ricordi legati a Roger Federer dopo l'addio al tennis dello svizzero. Stavolta a parlare è Rafa Nadal. Il maiorchino, commosso fino alle lacrime dopo il doppio giocato al suo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Continua l'onda lunga dei ricordi legati a Rogerdopo l'addio al tennis dello svizzero. Stavolta a parlare è Rafa. Il maiorchino, commosso fino alle lacrime dopo il doppio giocato al suo ...

sinneristi1 : RT @FiorinoLuca: Roger #Federer ?? “Sono sorpreso di quanto siano buoni i miei colpi. Tuttavia non sarò in grado di giocare in singolare, e… - beurownrainbow1 : RT @FiorinoLuca: Roger #Federer ?? “Sono sorpreso di quanto siano buoni i miei colpi. Tuttavia non sarò in grado di giocare in singolare, e… - MercRF : RT @FiorinoLuca: Roger #Federer ?? “Sono sorpreso di quanto siano buoni i miei colpi. Tuttavia non sarò in grado di giocare in singolare, e… - paoloangeloRF : 'Speravamo nell'ennesimo miracolo': Murray sorpreso dal ritiro di Roger Federer bravo! ?@il_farmacista? ?… - Tennis_Ita : Federer: “Sono contento e sorpreso dal buon livello dei miei colpi, ma non riuscirò a giocare partite di singolare”. -