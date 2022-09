Fdi | Lollobrigida | Meloni votata non perché donna ma perché brava

(Di lunedì 26 settembre 2022) "E' strana questa cosa... Trovarsi ad avere la primaa capo di un partito in Italia, la primaa capo di un partito europeo, la primache ambisce a diventare guida in Italia e averla ...

LaVeritaWeb : Fdi supera il 25%, contro il 4 del 2018. Complimenti dalla Le Pen. Francesco Lollobrigida: «Grazie ai cittadini. Gl… - petergomezblog : Decaro (Pd): “È l’intero modello su cui il PD si fonda che va smantellato. Basta con i capi corrente che fanno e di… - fattoquotidiano : Presidenzialismo, Lollobrigida (FdI): “La nostra Costituzione è bella ma ha anche 70 anni di età, si può migliorare” - massimo_san : RT @petergomezblog: Decaro (Pd): “È l’intero modello su cui il PD si fonda che va smantellato. Basta con i capi corrente che fanno e disfan… - todoaumenta : RT @fattoquotidiano: Presidenzialismo, Lollobrigida (FdI): “La nostra Costituzione è bella ma ha anche 70 anni di età, si può migliorare” h… -

...in un hotel nel centro di Roma lasciando che a spiegare gli obiettivi del futuro governo siano i due capigruppo Luca Ciriani e Francescoinsieme al responsabile organizzazione di...A replicare alle battute dei giorni scorsi di De Luca, è ora Francesco, il capogruppo dialla Camera: 'Se definirla 'sora Cecioni' voleva essere un insulto, in realtà significa l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'esito delle Politiche 2022 è già passato. Il futuro è il Governo e sono già ore convulse per la nuova formazione ...