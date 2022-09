Fdi | Lollobrigida | Meloni parlerà quando avrà chiaro cosa avverrà

Natalin33515492 : #Lollobrigida (#Fdi): 'Costituzione bella ma ha 70 anni' Vogliono già distruggere la nostra Costituzione? ?? - massimomoltini : RT @sole24ore: ?? #Elezioni ultime notizie. #Fdi: Costituzione bella ma ha 70 anni. Per Lollobrigida «l’elezione diretta del Presidente dell… - wirko94 : Francesco Lollobrigida (#FdI): 'La Costituzione è bella. Ma ha anche 70 anni' #siinizia - stevebianconero : RT @ElioLannutti: Elezioni politiche 2022, la diretta – Flop Lega, Salvini dà la colpa all’appoggio a Draghi. Lollobrigida (FdI): “Il reddi… - ElioLannutti : Elezioni politiche 2022, la diretta – Flop Lega, Salvini dà la colpa all’appoggio a Draghi. Lollobrigida (FdI): “Il… -

Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco, ha spiegato, al comitato elettorale didopo la vittoria, perché la leader Giorgia Meloni non sia intervenuta in ......in un hotel nel centro di Roma lasciando che a spiegare gli obiettivi del futuro governo siano i due capigruppo Luca Ciriani e Francescoinsieme al responsabile organizzazione di...Roma, 26 set. (askanews) - 'Ieri' Giorgia Meloni 'ha annunciato che cominciava da subito a lavorare, ed è quello che sta facendo, e credo che sia ...Un post sui social la mattina e poi uno nel pomeriggio in cui in realtà a scrivere è sua figlia Ginevra : " Cara Mammina sono tanto felice che hai vinto ti ...