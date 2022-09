“Fascismo e Mussolini”. La stampa di sinistra perde i nervi per il trionfo di Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) La vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 2022 campeggia sui siti web delle principali testate mondiali. «Il partito di estrema destra di Giorgia Meloni guida le votazioni in Italia - si legge sul Nyt -. I primi risultati suggeriscono che potrebbe essere il prossimo primo ministro italiano, la prima donna a ricoprire la carica e la prima con radici post-fasciste. I risultati finali non sono ancora disponibili e ci vorranno ancora settimane prima che si insedi il nuovo parlamento italiano e si formi un nuovo governo». Per Le Monde, «Giorgia Meloni e il suo partito post-fascista Fratelli d'Italia ottengono un successo strepitoso». Il prestigioso quotidiano transalpino pubblica una lunga biografia della leader di destra nella quale si sottolinea che «Meno vivace e imprevedibile del suo rivale Matteo Salvini, che a lungo l'ha emarginata, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) La vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 2022 campeggia sui siti web delle principali testate mondiali. «Il partito di estrema destra di Giorgiaguida le votazioni in Italia - si legge sul Nyt -. I primi risultati suggeriscono che potrebbe essere il prossimo primo ministro italiano, la prima donna a ricoprire la carica e la prima con radici post-fasciste. I risultati finali non sono ancora disponibili e ci vorranno ancora settimane prima che si insedi il nuovo parlamento italiano e si formi un nuovo governo». Per Le Monde, «Giorgiae il suo partito post-fascista Fratelli d'Italia ottengono un successo strepitoso». Il prestigioso quotidiano transalpino pubblica una lunga biografia della leader di destra nella quale si sottolinea che «Meno vivace e imprevedibile del suo rivale Matteo Salvini, che a lungo l'ha emarginata, ...

federicofubini : Mussolini pensava di aver già inglobato con la violenza territori che non aveva né la forza né l'autorità di conqui… - swfs4x4 : RT @amaricord: La stampa estera parla di ritorno al fascismo e della Meloni come erede di Mussolini, in Italia non vedremo mai questi titol… - thatsmyegooo : RT @Silent88Storm: Mi viene da piangere. Avremo una premier donna alla presidenza del consiglio dopo 76 anni che ci ruberà il futuro, ha de… - andorssian : RT @Moonlightshad1: E allora, proprio come con l'avvento del fascismo, quando fu la borghesia e non il popolo a volere mussolini perché ter… - nadia_Difettosa : RT @rosskywaIker: ma che figura di merda internazionale scusate, un paese che ha vissuto il fascismo e mussolini, ora si trova di nuovo nel… -