F1, la Ferrari con il nuovo fondo a Singapore: si vuol rovinare la festa a Max Verstappen (Di lunedì 26 settembre 2022) rovinare la festa a Max Verstappen. Sarà questo l’obiettivo della Ferrari a Singapore, prossimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. Dopo la sosta in calendario dovuta alla cancellazione del GP di Russia, il Circus torna in scena sul tracciato asiatico e la Rossa andrà a caccia di una vittoria che manca dall’appuntamento in Austria, al fine come detto di non consentire all’olandese di laurearsi campione del mondo già nel weekend. La scuderia di Maranello, dopo aver sofferto non poco nei round in Belgio e in Olanda, ha ritrovato un po’ la retta via a Monza, con il secondo posto del monegasco Charles Leclerc a dimostrarlo. Certo, il target sarebbe stato il successo, ma il passo gara espresso da Verstappen è stato decisamente fuori dalla portata di Charles. Per il fine-settimana a Marina ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022)laa Max. Sarà questo l’obiettivo della, prossimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. Dopo la sosta in calendario dovuta alla cancellazione del GP di Russia, il Circus torna in scena sul tracciato asiatico e la Rossa andrà a caccia di una vittoria che manca dall’appuntamento in Austria, al fine come detto di non consentire all’olandese di laurearsi campione del mondo già nel weekend. La scuderia di Maranello, dopo aver sofferto non poco nei round in Belgio e in Olanda, ha ritrovato un po’ la retta via a Monza, con il secondo posto del monegasco Charles Leclerc a dimostrarlo. Certo, il target sarebbe stato il successo, ma il passo gara espresso daè stato decisamente fuori dalla portata di Charles. Per il fine-settimana a Marina ...

