F1, a Singapore primo match point per Verstappen. La Ferrari tenta il riscatto nella notte di Marina Bay (Di lunedì 26 settembre 2022) Meno sei. La F1 dopo la lunga pausa forzata dalla cancellazione del GP in Russia, sbarca a Marina Bay, dove la gara a Singapore costituisce il primo match point per il Mondiale a disposizione di Max Verstappen. Il vantaggio per l’olandese è siderale e il secondo titolo iridato di fila arriverà, presto o tardi, ma farlo nella notte in uno degli appuntamenti più suggestivi dell’intero calendario, tornato dopo tre anni a causa delle cancellazioni per il Covid, potrebbe essere il miglior modo per festeggiare, peraltro là dove non ha mai vinto fin qui. E sono ben poche le piste sulle quali il fenomeno classe 1997 non si è mai imposto. L’altro fenomeno coetaneo, Charles Leclerc, studia il modo di riavvicinarsi con la Ferrari in lieve ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Meno sei. La F1 dopo la lunga pausa forzata dalla cancellazione del GP in Russia, sbarca aBay, dove la gara acostituisce ilper il Mondiale a disposizione di Max. Il vantaggio per l’olandese è siderale e il secondo titolo iridato di fila arriverà, presto o tardi, ma farloin uno degli appuntamenti più suggestivi dell’intero calendario, tornato dopo tre anni a causa delle cancellazioni per il Covid, potrebbe essere il miglior modo per festeggiare, peraltro là dove non ha mai vinto fin qui. E sono ben poche le piste sulle quali il fenomeno classe 1997 non si è mai imposto. L’altro fenomeno coetaneo, Charles Leclerc, studia il modo di riavvicinarsi con lain lieve ...

