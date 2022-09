ESCLUSIVO – Intervista a Adele Marsiletti | “A Trani esperienza unica … ogni partita in 12 000 sugli spalti”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Dalle piste di atletica ai campi di calcio. Vent’anni vissuti correndo a cento all’ora e con un unico denominatore comune: l’amore incondizionato per lo sport. Questa èUna degli esterni più forti e completi, che con le sue sgroppate sulla fascia ha fatto ammattire le difese avversarie ed impazzire di gioia i tifosi delle sue squadre. Quando ha cominciato a tirare i primi calci ad un pallone? “Lo sport mi è sempre piaciuto in tutte le sue declinazioni. Inizialmente ho praticato l’atletica leggera anche con ottimi risultati. Poi durante una gara di velocità, che si svolse allo stadio “Bentegodi”, la pistola dello starter fece cilecca per cinque volte! Le lascio immaginare: io ero piccolina e mi trovavo sulla linea di partenza, col cuore in gola perché si trattava della mia prima gara importante, e la pistola non ne voleva sapere di ...

vinalfano : RT @nby_mhy: YOUTUBE HA BLOCCATO IL VIDEO DI 'IL VASO DI PANDORA' CON L'INTERVISTA A ROBERTO MAZZONI CHE MOSTRA IL DOCUMENTO ESCLUSIVO CHE… - nby_mhy : YOUTUBE HA BLOCCATO IL VIDEO DI 'IL VASO DI PANDORA' CON L'INTERVISTA A ROBERTO MAZZONI CHE MOSTRA IL DOCUMENTO ESC… - Paola222006421 : RT @DiegoSiragusa: YOUTUBE HA BLOCCATO IL VIDEO DI 'IL VASO DI PANDORA' CON L'INTERVISTA A ROBERTO MAZZONI CHE MOSTRA IL DOCUMENTO ESCLUSIV… - DiegoSiragusa : YOUTUBE HA BLOCCATO IL VIDEO DI 'IL VASO DI PANDORA' CON L'INTERVISTA A ROBERTO MAZZONI CHE MOSTRA IL DOCUMENTO ESC… -

The Wom

30 ottobre -con GorÅ Taniguchi al Teatro del Giglio. In parallelo, live drawing session ... Per coloro che completeranno la caccia al tesoro ci sarà un gadget'One Piece Film: Red' ...... le soluzioni ai problemi, da parte di ciascuna forza politica, a beneficiodei cittadini ... Ed anche in questo caso, l'non è stata concessa e le domande non hanno avuto nessuna ... Lorenzo Licitra: “Un sorriso può cambiare anche una giornata” – Intervista esclusiva Intervista a Giorgio Tanoni, Amministratore unico Adriatica Oli, di Massimiliano Pontillo, Direttore Responsabile Eco in città.Jasmine Paolini è pronta ad iniziare la sua avventura al Parma Ladies Open presented by Iren e noi de Il Tennis Italiano abbiamo avuto l'opportunità di intervistare in esclusiva la tennista toscana ...