Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, abbraccio tra futuri nonni al concerto: «Tu lo sai quello che spero io…» (Di lunedì 26 settembre 2022) Che sia amore, stima o affetto, tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti c’è sicuramente un legame speciale. E questo affetto continua a reggere anche a distanza di anni. Soprattutto ora che la figlia Aurora li farà diventare nonni. Ed è proprio durante il concerto all’Arena di Verona, per celebrare il ritorno di Eros sulle scene, che i due si sono rivisti. La conduttrice Mediaset, a sorpresa, è spuntata al concerto dell’ex marito e ci sono stati momenti toccanti. A coronare il momento, la pioggia che ha reso tutto più ancor più magico. «Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così» ha intonato Eros cercando Michelle, sulle note di “Quanto amore sei”. ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 26 settembre 2022) Che sia amore, stima o affetto, traedc’è sicuramente un legame speciale. E questo affetto continua a reggere anche a distanza di anni. Soprattutto ora che la figlia Aurora li farà diventare. Ed è proprio durante ilall’Arena di Verona, per celebrare il ritorno disulle scene, che i due si sono rivisti. La conduttrice Mediaset, a sorpresa, è spuntata aldell’ex marito e ci sono stati momenti toccanti. A coronare il momento, la pioggia che ha reso tutto più ancor più magico. «Tu lo saicheio, è vederti sempre così» ha intonatocercando, sulle note di “Quanto amore sei”. ...

pizzaboyanghelo : RT @statutos__: io mi chiedo se è reciproco e le ragazzine in corea hanno la pic tipo di eros ramazzotti o zucchero e pure loro hanno probl… - MilanAnto21 : RT @statutos__: io mi chiedo se è reciproco e le ragazzine in corea hanno la pic tipo di eros ramazzotti o zucchero e pure loro hanno probl… - rowentaturbo : RT @statutos__: io mi chiedo se è reciproco e le ragazzine in corea hanno la pic tipo di eros ramazzotti o zucchero e pure loro hanno probl… - BampaMatteo : RT @statutos__: io mi chiedo se è reciproco e le ragazzine in corea hanno la pic tipo di eros ramazzotti o zucchero e pure loro hanno probl… - zazoomblog : Aurora Ramazzotti incinta: cos’ha fatto papà Eros per lei - #Aurora #Ramazzotti #incinta: #cos’ha -