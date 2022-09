Enrico Letta lascia: "Non sarò candidato a congresso Pd". La diretta (Di lunedì 26 settembre 2022) A scrutinio quasi concluso il voto popolare premia Giorgia Meloni sempre più vicina a diventare la prima donna presidente del... Leggi su today (Di lunedì 26 settembre 2022) A scrutinio quasi concluso il voto popolare premia Giorgia Meloni sempre più vicina a diventare la prima donna presidente del...

Giorgiolaporta : Qualcuno ha visto Enrico #Letta? E' un grave sgarbo che il capo dell'#opposizione non abbia ancora chiamato chi ha… - davidallegranti : Beppe Conte può ringraziare Enrico Letta - ItaliaViva : Porta a Porta, @meb umilia Letta: 'Dati alla mano...' - forzajuve74 : RT @AntonioSocci1: Quando @ferrarailgrasso ha annunciato il suo voto per il #PD, Enrico Letta avrebbe dovuto capire che non aveva più spera… - OscarCessari : Avvisate Enrico Letta che la campagna elettorale è finita e l’ha persa alla grande per colpa del suo staccamento dalla realtà. -