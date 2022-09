Enrica Pintore | vita privata | biografia | carriera | Instagram | marito | figli e curiosità dell’ex attrice de ‘Il Paradiso delle Signore’

(Di lunedì 26 settembre 2022) I fan de “IlSignore” ricorderanno certamente, la bellissimache ha interpretato Clelia Calligaris, l’ex capocommessa del grande magazzino milanese uscita di scena per coronare finalmente il suo sogno d’amore con il Ragionier Luciano Catteneo (Giorgio Lupano). Volete sapere qualcosa di lei? C’è anche una grossa novità che la riguarda e riguarda in parte anche il suo ex partner televisivo. Però, prima di parlarvene, raccontiamo qualchebiografica sull’! IlSignore: chi è, ex Clelia Calligarisè nata a Nuoro quasi 37 anni fa (li compirà il prossimo 13 novembre) ed è ...

mosbocco : Enrica Pintore, la Clelia del Paradiso delle signore si è sposata: il testimone è Giorgio Lupano ma chi… - andreastoolbox : #Enrica Pintore, la Clelia del Paradiso delle signore si è sposata: il testimone è Giorgio Lupano - leggoit : Enrica Pintore, la Clelia del Paradiso delle signore si è sposata: il testimone è Giorgio Lupano -

Parliamo di lei: l'affascinante Luisa, la cui interprete è. Pubblico in visibilio per l'attrice di Mare fuori: cos'è successo Ci sarà la bellanella terza stagione di ...e il fidanzato Daniele si sono sposati Fiori d'arancio per, l'attrice de Il Paradiso delle Signore e di Mare Fuori che ha sposato il fidanzato Daniele. Un matrimonio ...I fan de 'Il Paradiso delle Signore' ricorderanno certamente Enrica Pintore, la bellissima attrice che ha interpretato Clelia Calligaris, l'ex capocommessa del grande magazzino milanese uscita di scen ...Grande gioia per la star della soap italiana che si è sposata con un matrimonio lampo: per lei, un testimone d'eccezione.