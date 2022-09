Emofilia, il viaggio di ‘Articoliamo in tour’ fa tappa in Veneto (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – In Italia sono oltre 5mila le persone affette da Emofilia, di cui oltre 300 nella regione Veneto. Per questo motivo il primo ottobre ‘Articoliamo in tour’, campagna patrocinata da FedEmo con il sostegno di Sobi sarà ‘live’ a Castelfranco Veneto, tappa quest’ultima promossa da Lagev, Libera associazione genitori ed emofilici del Veneto ‘Antonio Valiante’. Dunque, da Nord a Sud, ‘Articoliamo in tour’ continua il suo viaggio di sensibilizzazione per l’Italia, attraverso incontri di informazione e momenti di confronto tra medici specialisti, associazioni pazienti, persone con Emofilia e loro caregiver. Obiettivi dell’appuntamento: promuovere l’importanza di una presa in carico ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – In Italia sono oltre 5mila le persone affette da, di cui oltre 300 nella regione. Per questo motivo il primo ottobrein, campagna patrocinata da FedEmo con il sostegno di Sobi sarà ‘live’ a Castelfrancoquest’ultima promossa da Lagev, Libera associazione genitori ed emofilici del‘Antonio Valiante’. Dunque, da Nord a Sud,incontinua il suodi sensibilizzazione per l’Italia, attraverso incontri di informazione e momenti di confronto tra medici specialisti, associazioni pazienti, persone cone loro caregiver. Obiettivi dell’appuntamento: promuovere l’importanza di una presa in carico ...

