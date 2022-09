Emma Bonino vince la sfida con Calenda ma in testa nel collegio di Roma Centro c’è la candidata di Fdi (Di lunedì 26 settembre 2022) La candidata del Centrosinistra Emma Bonino vince la sfida con Carlo Calenda nel collegio uninominale Lazio 2. Ma i voti potrebbero non bastarle per tornare in Senato. Perché quando le sezioni scrutinate nel collegio di Roma Centro sono 892 su 1107 in testa c’è la candidata del Centrodestra Lavinia Mennuni. Secondo i dati forniti dall’instant poll di Youtrend per Sky Tg 24, la candidata di +Europa avrebbe ottenuto il 36,9%, battendo la candidata del Centrodestra Lavinia Mennuni (33,9%) e Carlo Calenda (11,2%). Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle al quarto posto con l’11,2%. Ma ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Ladelsinistralacon Carloneluninominale Lazio 2. Ma i voti potrebbero non bastarle per tornare in Senato. Perché quando le sezioni scrutinate neldisono 892 su 1107 inc’è ladeldestra Lavinia Mennuni. Secondo i dati forniti dall’instant poll di Youtrend per Sky Tg 24, ladi +Europa avrebbe ottenuto il 36,9%, battendo ladeldestra Lavinia Mennuni (33,9%) e Carlo(11,2%). Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle al quarto posto con l’11,2%. Ma ...

