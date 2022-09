Elite 6 | la nuova stagione ha una data di uscita | trailer e anticipazioni

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 26 settembre 2022) Las Encinas sta per riaprire i battenti: Netflix ha difatti annunciato ladelladi, lo scandaloso teen drama spagnolo. Nuovi drammi sentimentali – e non solo – stanno per approdare sulla piattaforma di streaming video, rendendo i mesi a venire più calienti. Novità in arrivo per gli utenti Netflix. Lo scorso sabato 24 settembre si è tenuto lo showcase TUDUM, attraverso il quale è stata presentata l’offerta della nota piattaforma di streaming video per i mesi a venire. Tra i titoli assenti, in molti hanno lamentato l’assenza di, il celebre teen drama iberico, di cui è attesissima la sesta. Fortunatamente, di recente i fan della suddetta serie sono stati accontentati. Il colosso dello servizio streaming, infatti, ha di recente diffuso il ...