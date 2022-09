Elezioni | vince il centrodestra con il 44% dei voti

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - SkyTG24 : Meloni vince le #elezioni, l'esultanza dei sovranisti europei: da Orban a Le Pen - SkyTG24 : Berlusconi vince nel collegio di Monza: eletto in Senato - frau101_f : In Sicilia il primo partito è il #Movimento5Stelle Ma vince il centrodestra ?? - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il centrodestra vince. Tensione tra Pd e il Terzo polo. Il punto alle 9.30. #ANSA -

leggi anche Chie chi perde le: ecco gli obiettivi dei singoli partiti Tuttavia il paragone con il 2018 è impietoso: quattro anni e mezzo fa i grillini ottenevano il 32,2% al Senato e ...Gemmato.1 Guarda la gallery L'affluenza alle urne in Puglia è stata bassissima e al di sotto della media nazionale: già di per sè in calo vistoso, con circa 9 punti in meno delle precedenti...(Teleborsa) - "Dagli italiani arriva un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della ...Alle elezioni politiche vince il centrodestra ottenendo il 44% dei consensi. Il centrosinistra si piazza al secondo posto.