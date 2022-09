Elezioni ultime notizie Salvini | decreto energia primo banco prova del governo Letta | non mi ricandido | serve un nuovo Pd

(Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. Affluenza al 63,8%, in calo di 9 punti, crolla al Sud. Fratelli d’Italia è ilpartito in tutta Italia, la Lega cade

you_trend : Le ultime #elezioni politiche in Italia hanno sempre riservato sorprese: ?? Nel 2006 il pareggio tra csx e cdx ? Ne… - pietroraffa : I 5 stelle ottengono il peggior risultato della loro storia alle Politiche (25,5% nel 2013 e 32% nel 2018), dimezza… - pietroraffa : Quella di oggi è la peggiore performance elettorale della sinistra anche a livello comparato considerando le ultime… - giusmo1 : Elezioni 2022, Letta lascerà. Il centrodestra verso il governo. Le ultime news di oggi - lucdilo : @terrasenzapane @LaBiaBi11 @barbara75ferre rispetto alle ultime elezioni: sono i dati, non mie impressioni. -

... al governo, e agli Svedesi Democratici, che hanno appena incassato un exploit alle. La Lega, invece, sta con i lepenisti del Ressemblement National. (Nella foto, il leader della ...... mentre nellesettimane abbiamo assistito a una debolezza generale delle major nei confronti ... All'indomani dellepolitiche italiane, è bastato l'accenno della vincitrice Giorgia Meloni ...Il centrodestra a guida Fratelli d’Italia vince le elezioni. La coalizione ottiene la maggioranza sia alla Camera che a Palazzo Madama. Un netto distacco del partito di Giorgia Meloni al 26% ...Per questa importante rimonta non possiamo che essere grati al presidente Giuseppe Conte per aver messo in campo un progetto politico che si è fondato sulla credibilità dei tanti risultati ottenuti ne ...