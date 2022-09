Elezioni ultime notizie. Fdi: Costituzione bella ma ha 70 anni. Salvini: riorganizzare la Lega. Letta: non mi ricandido (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. Affluenza al 63,8%, in calo di 9 punti, crolla al Sud. Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, la Lega cade Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. Affluenza al 63,8%, in calo di 9 punti, crolla al Sud. Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, lacade

