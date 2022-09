(Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per la prima volta sarà un privilegio servire l'Italia qui da Montecitorio. Ringrazio Silvio Berlusconi, tutti i militanti di Forza Italia che non si sono mai risparmiati in questa campagna elettorale, i tanti amici che hanno contribuito alla mia vittoria nel collegio dei Castelli Romani. Ilil Paese per i prossimi cinque anni. Forza Italia sarà l'anima europeista e liberale, la garanzia sul piano internazionale del prossimo esecutivo. Ora subito a lavoro per tutelare famiglie e imprese. Non c'è tempo da perdere”. Lo scrive sui social Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

Tele_Nicosia : Elezioni, Tajani “Il centrodestra è pronto a governare” - Tele_Nicosia : Elezioni, Tajani “Il centrodestra è pronto a governare” - radioromait : Elezioni, Tajani “Il centrodestra è pronto a governare” - Italpress : Elezioni, Tajani “Il centrodestra è pronto a governare” - nestquotidiano : Elezioni, Tajani “Il centrodestra è pronto a governare” -

Agenzia ANSA

... DIRETTA, I PRIMI COMMENTI Nelle scorse ore, dopo gli Exit Poll in diretta delle... Siamo fiduciosi anche per la vittoria in Sicilia del nostro Renato Schifani", ha aggiunto Antonio. ...... i risultati live: vince il centrodestra con il 44%, Fratelli d'Italia in testa al 26%... Salvini potrebbe avere la presidenza del Senato o il Viminale, Sgarbi verso i Beni Culturali e... Elezioni: Tajani, nome premier dopo vertice con alleati - Ultima Ora Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dalla consigliera capitolina del centrodestra Lavinia Mennuni all’avvocato della Lega Giulia Bongiorno fino alla giornalista ed ex portavoce della comunità ebraica di Roma Ester Mieli e al leghista Cl ...