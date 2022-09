**Elezioni: Swg Radar, metà voti da centrodestra e 17% da M5S, così boom Fdi** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - voti dal centrodestra e dai 5 Stelle. Questi i consensi raccolti da Fdi, secondo l'indagine sui flussi elettorali di Swg Radar, che hanno permesso al partito di Giorgia Meloni di passare dal 4,3% delle politiche 2018 al 26,1 di ieri. metà dei voti in entrata provengono dal centrodestra: il 30% da Lega e il 20% da Fi. Il 17% invece dal Movimento 5 Stelle. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) -dale dai 5 Stelle. Questi i consensi raccolti da Fdi, secondo l'indagine sui flussi elettorali di Swg, che hanno permesso al partito di Giorgia Meloni di passare dal 4,3% delle politiche 2018 al 26,1 di ieri.deiin entrata provengono dal: il 30% da Lega e il 20% da Fi. Il 17% invece dal Movimento 5 Stelle.

