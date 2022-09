Elezioni, Serracchiani: "Vittoria a destra, giornata triste per il Paese" (Di lunedì 26 settembre 2022) "Indubbiamente non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la Vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni. E' una serata triste per il Paese". Cosi' Debora Serracchiani, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Indubbiamente non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire laallatrascinata da Giorgia Meloni. E' una serataper il". Cosi' Debora, ...

SkyTG24 : “È una serata triste per il Paese, ma il #Pd è la prima forza dell'opposizione“ ha detto la capogruppo dem Debora… - La7tv : #elezionipolitiche2022 L'analisi di Debora Serracchiani (Pd): 'La destra è maggioranza in Parlamento, ma non nel Pa… - Capfer71 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022| Conte commenta il risultato elettorale di M5s. 'Ci davano in picchiata, rimonta significativa' #ANSA https… - FrancescoAldri2 : RT @SkyTG24: “È una serata triste per il Paese, ma il #Pd è la prima forza dell'opposizione“ ha detto la capogruppo dem Debora #Serracchian… - peucezia : RT @SkyTG24: “È una serata triste per il Paese, ma il #Pd è la prima forza dell'opposizione“ ha detto la capogruppo dem Debora #Serracchian… -