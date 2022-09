Elezioni, Santanchè batte Cottarelli a Cremona, che ora spera nel proporzionale (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ statisticamente certa, secondo le elaborazione di Quorum Per SkyTg24, l’elezione di Daniela Santanchè nel collegio senatoriale di Cremona. La candidata di centrodestra avrebbe sconfitto il candidato del centrosinistra Carlo Cottarelli, che potrebbe entrare comunque in parlamento con il proporzionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ statisticamente certa, secondo le elaborazione di Quorum Per SkyTg24, l’elezione di Danielanel collegio senatoriale di. La candidata di centrodestra avrebbe sconfitto il candidato del centrosinistra Carlo, che potrebbe entrare comunque in parlamento con il. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fanpage : Daniela Santanché batte Carlo Cottarelli nel collegio uninominale di Cremona #ElezioniPolitiche2022 - vito_piazzolla : @pintarella @Reietto2 @giuliocavalli @GigiAdinolfi Con scissione pilotata da Draghi e Letta per mano di Di Maio.?? - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Elezioni politiche 2022, sfide in Lombardia: dal duello Fiano-Rauti a Cottarelli-Santanchè - qn_giorno : Elezioni politiche 2022, sfide in Lombardia: dal duello Fiano-Rauti a Cottarelli-Santanchè - S1Tv : Elezioni, Santanché “Vinciamo, non faccio gare all’interno coalizione” -