Elezioni, Salvini: "È stato premiato chi ha fatto opposizione, stare al governo Draghi ci ha penalizzato. Il risultato non mi soddisfa" (Di lunedì 26 settembre 2022) "Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato, ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti". Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano dopo il flop del Carroccio alle Elezioni. "Questa notte alle 4 mi sono messaggiato con Giorgia (Meloni, ndr) a cui faccio i complimenti". Fratelli d'Italia, ha aggiunto, "è stata premiata perché è stata all'opposizione. Noi siamo stati al governo guidato da Mario Draghi e siamo stati penalizzati".

