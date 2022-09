Elezioni | Rosato presiederà prima seduta Camera | al Senato probabile Segre**

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Conto alla rovescia per l'avvio della diciannovesima legislatura, previsto il prossimo 13 ottobre con lainaugurale di. In attesa dei dati definitivi ed ufficiali, a Montecitorio a sedersi sullo scranno più alto dovrebbe essere Ettore, vicepresidente più anziano per elezione della legislatura precedente. A Palazzo Madama invece la guida dellariunione verrà affidata alre più anziano di età, in questo caso il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che già presiedette lainaugurale nel 2018. Difficile però che possa fare il bis, a causa delle condizioni di salute. Potrebbe quindi toccare alla senatrice a vita Liliana Segre, 92 anni, più anziana rispetto a Carlo Rubbia, 88 ...

Carmela_oltre : RT @paoloigna1: La domanda sorge spontanea ( cit.) ma #Rosato a #Calenda l'ha spiegato bene qual è il sistema elettorale? Perché ancora sem… - paoloigna1 : La domanda sorge spontanea ( cit.) ma #Rosato a #Calenda l'ha spiegato bene qual è il sistema elettorale? Perché an… - BeppeSammartino : RT @Barbaga3Gaetano: 'Rosatellum' (Rosato+Renzi grazie...) vero suicidio politico, dati i risultati delle elezioni politiche di ieri. La pa… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Rosato (IV): 'Risultati evidenti: il centrodestra non esiste più, esiste la destra' - Barbaga3Gaetano : 'Rosatellum' (Rosato+Renzi grazie...) vero suicidio politico, dati i risultati delle elezioni politiche di ieri. La… -

... così l'ex esponente storica di Forza Italia oggi in Azione Mariastella Gelmini, in conferenza stampa con Carlo Calenda, Elena Bonetti, Mara Carfagna ed Ettoreil giorno dopo il voto.Lo scrive su Facebook Ettore, presidente di Italia Viva, pubblicando il suo intervento a 'La Stampa'. Rosato (Italia viva): “Meloni vince grazie al Pd” Rosatellum, è il nome della legge elettorale con cui domenica 25 settembre si vota in Italia, dove venerdì si chiude la campagna elettorale. Prende il nome dal suo autore, Ettore Rosato, ex-PD oggi de ...(LaPresse) "Noi abbiamo posto le basi per la costruzione di un polo riformista, moderato e europeista. Non abbiamo mai fatto la corsa su Forza Italia, perché ...