Elezioni, Rita Dalla Chiesa eletta a Molfetta: da Forum alla Camera, con il 40,52% dei voti è ora deputata per Forza Italia (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalla tv a Montecitorio: Rita Dalla Chiesa ha vinto in Puglia il seggio uninominale per la Camera e ora è deputata. La conduttrice televisiva, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia, era candidata con Forza Italia nel collegio Bari- Molfetta e ha ottenuto 78.920 voti, pari al 40,52% delle preferenze. Ha staccato così di circa 15 punti il pentastellato Nicola Grasso (25,87%), costituzionalista, e l’ex sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio (25,13%), “delfino” del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Proprio Abbaticchio si è complimentato su Facebook con la vincitrice: “Porgo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022)tv a Montecitorio:ha vinto in Puglia il seggio uninominale per lae ora è. La conduttrice televisiva, figlia del generale Carlo Alberto, uccisomafia, era candidata connel collegio Bari-e ha ottenuto 78.920, pari al 40,52% delle preferenze. Ha staccato così di circa 15 punti il pentastellato Nicola Grasso (25,87%), costituzionalista, e l’ex sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio (25,13%), “delfino” del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Proprio Abbaticchio si è complimentato su Facebook con la vincitrice: “Porgo le ...

