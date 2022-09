Elezioni regionali Sicilia, risultati in diretta – Le proiezioni: Schifani davanti a De Luca di oltre 10 punti, testa a testa M5s-centrosinistra (Di lunedì 26 settembre 2022) Renato Schifani nettamente davanti. È quanto emerge dalle prime proiezione sulle Elezioni regionali in Sicilia. Il Consorzio Opinio Italia per Rai stima il candidato del centrodestra al 37,8%, mentre secondo Swg Schifani arriva addirittura al 42,5%. Molto più indietro il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, al 25,8% per Opinio e al 24,9% per Swg. Tutta ancora da decifrare invece la lotta per il terzo posto: secondo Opinio, la candidata del centrosinistra Caterina Chinnici è al 18,8% e Nuccio Di Paola (M5s) al 15,5%. Swg invece dà in vantaggio il candidato dei Cinquestelle: 15,7% contro il 14,1 attribuito a Chinnici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Renatonettamente. È quanto emerge dalle prime proiezione sullein. Il Consorzio Opinio Italia per Rai stima il candidato del centrodestra al 37,8%, mentre secondo Swgarriva addirittura al 42,5%. Molto più indietro il leader di Sud chiama Nord Cateno De, al 25,8% per Opinio e al 24,9% per Swg. Tutta ancora da decifrare invece la lotta per il terzo posto: secondo Opinio, la candidata delCaterina Chinnici è al 18,8% e Nuccio Di Paola (M5s) al 15,5%. Swg invece dà in vantaggio il candidato dei Cinquestelle: 15,7% contro il 14,1 attribuito a Chinnici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

