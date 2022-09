Elezioni regionali in Sicilia, i primi exit poll: Schifani in vantaggio davanti a De Luca (Di lunedì 26 settembre 2022) I primi exit poll diffusi in relazione alle Elezioni regionali in Sicilia indicano il candidato del Centrodestra Renato Schifani come prossimo governatore dell’Isola. Al secondo posto, l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Elezioni regionali in Sicilia, i primi exit poll Sulla base dei dati dei primi exit poll diffusi da Consorzio Opinio Italia per Rai, il nuovo presidente della Regione Sicilia che succederà a Nello Musumeci è Renato Schifani. Il candidato governatore del Centrodestra, secondo gli exit poll, avrebbe trionfato alle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Idiffusi in relazione alleinindicano il candidato del Centrodestra Renatocome prossimo governatore dell’Isola. Al secondo posto, l’ex sindaco di Messina Cateno Dein, iSulla base dei dati deidiffusi da Consorzio Opinio Italia per Rai, il nuovo presidente della Regioneche succederà a Nello Musumeci è Renato. Il candidato governatore del Centrodestra, secondo gli, avrebbe trionfato alle ...

