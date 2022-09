**Elezioni: promossi e bocciati, veterani, esclusi eccellenti e new entry nel nuovo Parlamento** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Lentamente, in attesa che arrivino i dati definitivi e ufficiali del Viminale, soprattutto per quanto riguarda il proporzionale della Camera, si va delinando la composizione del nuovo Parlamento. E inevitabilmente parte la conta dei promossi e bocciati, tra veterani, ritorni, esclusi eccellenti ed esordienti, con tanti candidati che incrociano le dita per conoscere il loro destino legato a formule tecniche come cifra elettorale, opzioni, resti. Questioni che non riguardano Pier Ferdinando Casini, che, forte della vittoria su Vittorio Sgarbi nel collegio uninominale di Bologna, si appresta ad iniziare l'undicesima legislatura consecutiva, la terza in Senato, dove invece ci sarà per la prima volta il presidente della Lazio, Claudio Lotito, eletto con il 42 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Lentamente, in attesa che arrivino i dati definitivi e ufficiali del Viminale, soprattutto per quanto riguarda il proporzionale della Camera, si va delinando la composizione delParlamento. E inevitabilmente parte la conta dei, tra, ritorni,ed esordienti, con tanti candidati che incrociano le dita per conoscere il loro destino legato a formule tecniche come cifra elettorale, opzioni, resti. Questioni che non riguardano Pier Ferdinando Casini, che, forte della vittoria su Vittorio Sgarbi nel collegio uninominale di Bologna, si appresta ad iniziare l'undicesima legislatura consecutiva, la terza in Senato, dove invece ci sarà per la prima volta il presidente della Lazio, Claudio Lotito, eletto con il 42 ...

HuffPostItalia : Immortali come Casini e Tabacci, new entry come Dalla Chiesa e Scarpinato. I promossi delle elezioni - LuciaDiMartin18 : RT @LaStampa: Il giorno della verità: ecco le pagelle dei sondaggisti ai ai leader. Da Meloni a Salvini, da Calenda a Letta, Berlusconi e C… - franco_sala : RT @LaStampa: Il giorno della verità: ecco le pagelle dei sondaggisti ai ai leader. Da Meloni a Salvini, da Calenda a Letta, Berlusconi e C… - la_kuzzo : RT @LaStampa: Il giorno della verità: ecco le pagelle dei sondaggisti ai ai leader. Da Meloni a Salvini, da Calenda a Letta, Berlusconi e C… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Il giorno della verità: ecco le pagelle dei sondaggisti ai ai leader. Da Meloni a Salvini, da Calenda a Letta, Berlusconi e C… -