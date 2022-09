Elezioni Politiche | Roma e il Lazio scelgono il centrodestra | i dati

(Di lunedì 26 settembre 2022) Affiorano in questo attesto lunedì i risultati delleche si sono tenute ieri. Favorita ai sondaggi, la destra ha vinto questa tornata elettorale. In linea con il resto d’Italia, il partito capitanato da Giorgia Meloni ha conquistato anche la Capitale e ilanche se con alcune differenze territoriali. Leggi anche: Giorgia Meloni, tutto il mondo ne parla: per i giornali stranieri è già la futura Premier: i risultati alla Camera Per quel che riguarda ialla Camera, anella circoscrizione 1 ilè al 41.2%, il centrosinistra al 29.9 mentre il M5S al 14.6%. Questa invece la situazione nelle province:al 53.9%, centrosinistra 20.1 e M5S al ...

davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - VitctorMuricch1 : RT @welikeduel: Questa sera ci vediamo per una puntata speciale sulle elezioni politiche. Vincitori e vinti nel racconto di #propagandaliv… - FratellidItalia : RT @tempoweb: Centrodestra a valanga e #FratellidItalia primo partito: tocca a Giorgia #Meloni #ElezioniPolitiche2022 #26settembre #iltempo… -

La vittoria del centrodestra e in particolare del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, alleitaliane di ieri, ridisegna la mappa dei governi dei Paesi Ue e potrebbe influenzare le possibili alleanze e il posizionamento di Roma in seno all'Unione. Tra gli esecutivi dei ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: -2022, tutti i risultati in diretta - Il primo discorso di Giorgia Meloni: "Governo a guida Fratelli d Italia" - Chi è Giorgia ...Alle elezioni politiche, Fratelli d'Italia è risultato il primo partito, un esito in linea con quanto indicato dai sondaggi finali di un paio di settimane fa. La coalizione di partiti di destra sembra ...26 settembre 2022 – Al termine della lunga notte degli scrutini delle elezioni politiche, alle 3.20 i risultati dei nove seggi nel territorio cingolano: vittoria schiacciante con un 62,12% per la ...