Elezioni politiche, i seggi stimati per Camera e Senato: ecco che aspetto avrà il nuovo Parlamento – I grafici (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centrodestra ha vinto le Elezioni e ora la politica si avvia a ridisegnare il nuovo Parlamento italiano. La leadership di Giorgia Meloni si candida a governare il Paese con oltre il 50% dei seggi sia alla Camera che al Senato. Il tentativo di ottenere i due terzi dei parlamentari, necessario per modificare la Costituzione senza voto popolare, non si è però realizzato. Ieri, 25 settembre, gli italiani si sono recati alle urne – il 63,9% degli aventi diritto in tutto – per votare per la prima volta con il Parlamento tagliato. Sarà, infatti, composto da 400 deputati e 200 Senatori. I seggi finora stimati per Camera e Senato secondo una proiezione di YouTrend segnala che Pd e Lega ...

