Elezioni Politiche | i collegi del Senato a Roma e provincia

(Di lunedì 26 settembre 2022) : dai dati che emergono dallo spoglio del voto del 25 Settembre, emerge nelo uninominale Lazio U02 la vittoria a sorpresa per Lavinia Mennuni che, superando quota 36%, batte Emma Bonino, ferma al 33,17%. Male Calenda che si ferma ale 14,03%. Trionfo aest per Giulia Bongiorno col 39,69% dei consensi. Sconfitta nel 04 per Monica Cirinnà: per lei il 31,01% dei consensi. A batterla Ester Mieli, capace di raccogliere il 37,42% dei consensi. Giulia Lupo, senatrice M5s uscente, è al 15,49%, mentre Maria Rita Iorio è al 9,97%. L'articolo proviene da Italia Sera.

Quali regole Covid per2022/ Mascherine e norme: chi è positivo... BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 26 SETTEMBRE: QUARTA DOSE ANCHE PER UNDER 60 L'unico aumento significativo di ...A notte fonda, durante lo speciale di Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete4 per le2002, Maria Giovanna Maglie commenta i primi risultati elettorali. La giornalista fa un'analisi politica a tutto tondo degli esiti alle urne per le forzein campo. E ...Ad oggi non ci è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in merito. Riteniamo estremamente grave che tale notizia sia uscita proprio in coincidenza delle elezioni politiche poiché costituisce un ...Nelle Marche rispettato il trend nazionale: il Centro Destra vince e convince con oltre 340mila voti, guadagnando il 44%. A fare da traino, come da previsioni, “Fratelli d’Italia”, dove Giorgia Meloni ...