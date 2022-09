Elezioni politiche | Della Vedova | +Europa chiederà il riconteggio dei voti

MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - ilfoglio_it : ?? In diretta la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il leader del M5s fa il punto sui risultati elettorali: 'Nient… - maisdomesmo17 : RT @GiorgiaMeloni: #ElezioniPolitiche2022 Seguitemi in diretta: -

Il governo uscente sembra voler andare verso la strada dell'addio alle restrizioni, in attesa che il nuovo esecutivo - probabilmente di centrodestra, dopo le- entri in carica. Lo ...Lehanno certificato che questa sinistra spocchiosa non è maggioranza nel Paese e non ... "Uno Stato serio si occupa dei deboli, il reddito di cittadinanza nasceva tra leattive del ...«I giovani che tanto sono stati menzionati in questa campagna elettorale, quegli stessi giovani fuori sede che per la maggior parte dei casi non hanno potuto votare ed esprimere il volto politico ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...