Elezioni politiche 2022 | trionfo della Meloni | tonfo di Lega e Pd | rimonta dei Cinquestelle nel sud #MARATONAMENTANA

Tra le prime certezze di questa tornata elettorale politica del 2022 è il calo di quasi nove punti dell'affluenza alle urne: hanno votato il 63,95% degli aventi diritto. L'altra notizia sicura è la ...di Redazione Online I risultati delle2022, in diretta: lo spoglio dei voti per Camera e Senato, la vittoria di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, l'uscita dal parlamento di Di Maio, i dati definitivi sui partiti e ... Elezioni politiche. I primi indizi (Agenzia Vista) Roma 26 settembre 2022 La Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo aver commentato i risultati parziali delle elezioni dal palco allestito all’Hotel Parco dei Principi Roma ...Elezioni politiche 2022, tutti gli aggiornamenti in diretta live: i risultati reali confermano le previsioni, con il centrodestra in testa con un'ampia maggioranza sia alla Camera sia al Senato.