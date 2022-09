Elezioni politiche 2022: stravince la Meloni, male Lega e Pd. Rimonta M5s (Di lunedì 26 settembre 2022) Le Elezioni politiche 2022 hanno dato un risultato chiaro. Vince il centrodestra con Giorgia Meloni nuova leader della coalizione. Fratelli d’Italia fa il pieno di voti e supera il 25% in entrambe le camere raccogliendo il numero di parlamentari di Lega e Forza Italia messi insieme. Giorgia Meloni è la vincitrice incontrastata di questa tornata elettorale portando il suo partito a dominare questo appuntamento e puntando così al ruolo di primo premier donna in Italia. Tutti insieme i parlamentari del centrodestra raggiungono la maggioranza in entrambe le camere scacciando via lo spauracchio dell’ingovernabilità, soprattutto al Senato. Il crollo della Lega La più grande sconfitta di questa tornata è sicuramente quella della Lega che ha superato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Lehanno dato un risultato chiaro. Vince il centrodestra con Giorgianuova leader della coalizione. Fratelli d’Italia fa il pieno di voti e supera il 25% in entrambe le camere raccogliendo il numero di parlamentari die Forza Italia messi insieme. Giorgiaè la vincitrice incontrastata di questa tornata elettorale portando il suo partito a dominare questo appuntamento e puntando così al ruolo di primo premier donna in Italia. Tutti insieme i parlamentari del centrodestra raggiungono la maggioranza in entrambe le camere scacciando via lo spauracchio dell’ingovernabilità, soprattutto al Senato. Il crollo dellaLa più grande sconfitta di questa tornata è sicuramente quella dellache ha superato ...

ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - you_trend : Con 473 seggi su 919 l'affluenza parziale è al 17,19%, contro il 16,85% delle elezioni politiche del 2018, alla ste… - SimoneCosimi : RT @you_trend: Come stanno andando i 4 partiti principali nelle varie regioni? Guardate la nostra mappa interattiva sul sito di @SkyTG24: h… - Tadeusz46071539 : RT @GiorgiaMeloni: #ElezioniPolitiche2022 Seguitemi in diretta: -