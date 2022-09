Elezioni politiche 2022, Simone Pillon è fuori dal Parlamento: con il flop della Lega non scatta il suo seggio nel plurinominale umbro (Di lunedì 26 settembre 2022) Era candidato nella listino del plurinominale per la Camera in Umbria in seconda posizione, ma non è bastato per essere eletto. Il flop della Lega lascia Simone Pillon fuori dal Parlamento. A comunicarlo è lo stesso senatore uscente del Carroccio, noto per le sue posizioni ultra-cattoliche e conservatrice, che sul suo profilo Twitter festeggia il risultato del centrodestra e dichiara di rimanere a “disposizione” della Lega e della coalizione. Continuerà, scrive, “a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà”. Buongiorno! Il centrodestra ha vinto e questa è una gran notizia. Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo. Resto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Era candidato nella listino delper la Camera in Umbria in seconda posizione, ma non è bastato per essere eletto. Illasciadal. A comunicarlo è lo stesso senatore uscente del Carroccio, noto per le sue posizioni ultra-cattoliche e conservatrice, che sul suo profilo Twitter festeggia il risultato del centrodestra e dichiara di rimanere a “disposizione”coalizione. Continuerà, scrive, “a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà”. Buongiorno! Il centrodestra ha vinto e questa è una gran notizia. Il mionon èto ma io non mi arrendo. Resto a ...

