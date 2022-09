Elezioni politiche 2022, Serracchiani: “Serata triste per il Paese. Pd prima forza di opposizione, abbiamo grande responsabilità” (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ Debora Serracchiani, vicepresidente del Partito democratico, il primo esponente politico a commentare i risultati elettorali. “E’ una Serata triste per il Paese”, ha detto Serracchiani che ha riconosciuto la vittoria del centrodestra: “Indubbiamente – ha detto – non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni“. “Il Pd – ha aggiunto – è la seconda forza politica e la prima di opposizione e ha una forte responsabilità di fronte al Paese e all’Europa”. L’attenzione della vicepresidente del Partito democratico si concentra anche su Renzi e Calenda: “Il terzo polo non ha ottenuto il risultato rispetto alle aspettative che aveva”, ha sottolineato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ Debora, vicepresidente del Partito democratico, il primo esponente politico a commentare i risultati elettorali. “E’ unaper il”, ha dettoche ha riconosciuto la vittoria del centrodestra: “Indubbiamente – ha detto – non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni“. “Il Pd – ha aggiunto – è la secondapolitica e ladie ha una fortedi fronte ale all’Europa”. L’attenzione della vicepresidente del Partito democratico si concentra anche su Renzi e Calenda: “Il terzo polo non ha ottenuto il risultato rispetto alle aspettative che aveva”, ha sottolineato ...

