Elezioni politiche 2022, Serracchiani: “Serata triste per il Paese ma Pd prima forza di opposizione e seconda nel Paese” (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ Debora Serracchiani, vicepresidente del Partito democratico, il primo esponente politico a commentare i risultati elettorali. “E’ una Serata triste per il Paese”, ha detto Serracchiani che ha riconosciuto la vittoria del centrodestra: “Indubbiamente – ha detto – non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni“. “Il Pd – ha aggiunto – è la seconda forza politica e la prima di opposizione e ha una forte responsabilità di fronte al Paese e all’Europa”. L’attenzione della vicepresidente del Partito democratico si concentra anche su Renzi e Calenda: “Il terzo polo non ha ottenuto il risultato rispetto alle aspettative che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ Debora, vicepresidente del Partito democratico, il primo esponente politico a commentare i risultati elettorali. “E’ unaper il”, ha dettoche ha riconosciuto la vittoria del centrodestra: “Indubbiamente – ha detto – non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni“. “Il Pd – ha aggiunto – è lapolitica e ladie ha una forte responsabilità di fronte ale all’Europa”. L’attenzione della vicepresidente del Partito democratico si concentra anche su Renzi e Calenda: “Il terzo polo non ha ottenuto il risultato rispetto alle aspettative che ...

ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - fanpage : Daniela Santanché batte Carlo Cottarelli nel collegio uninominale di Cremona #ElezioniPolitiche2022 - simemi84_simone : RT @pietroraffa: Quella di oggi è la peggiore performance elettorale della sinistra anche a livello comparato considerando le ultime elezio… -