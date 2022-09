Elezioni politiche 2022: risultati in diretta – Fdi primo partito, flop Pd sotto il 20, i 5 stelle terzi col 15. Crollo della Lega al 9%, centrodestra verso la larga maggioranza di seggi (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d’Italia è il primo partito del Paese con il 26 percento dei voti. Quando lo spoglio è terminato nel 90% delle sezioni, è chiaro il successo di Giorgia Meloni, predominante anche nella coalizione di centrodestra. Il secondo partito è il Pd, che però si ferma sotto quota 20 punti. I 5 stelle si piazzano terzi, con una cifra che oscilla intorno al 15 percento, mentre la Lega crolla sotto la soglia del dieci percento e raccoglie il 9 per cento. Il partito di Matteo Salvini è tallonato da una rediviva Forza Italia, che arriva all’8 percento e ha ancora più voti della lista di Carlo Calenda e Matteo Renzi: Azione-Italia Viva, infatti, supera di poco il 7. L’alleanza Verdi/Sinistra arriva oltre la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d’Italia è ildel Paese con il 26 percento dei voti. Quando lo spoglio è terminato nel 90% delle sezioni, è chiaro il successo di Giorgia Meloni, predominante anche nella coalizione di. Il secondoè il Pd, che però si fermaquota 20 punti. I 5si piazzano, con una cifra che oscilla intorno al 15 percento, mentre lacrollala soglia del dieci percento e raccoglie il 9 per cento. Ildi Matteo Salvini è tallonato da una rediviva Forza Italia, che arriva all’8 percento e ha ancora più votilista di Carlo Calenda e Matteo Renzi: Azione-Italia Viva, infatti, supera di poco il 7. L’alleanza Verdi/Sinistra arriva oltre la ...

davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - crrrlma : Historia magistra vitae, ma l’Italia è un paese di ignoranti. In queste elezioni politiche abbiamo perso tutti. A… - gselvaggia : RT @martinoloiacono: Il Pd, dalla sua fondazione, non ha mai vinto le elezioni politiche: - 2008: sconfitta con Berlusconi - 2013: pareggi… -