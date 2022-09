Elezioni politiche 2022: risultati in diretta – Fdi primo partito, flop Pd (al 18.7%) coi 5 stelle al 16. Crollo della Lega al 8,8, tallonata da Fi. Centrodestra verso larga maggioranza di seggi (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d’Italia è il primo partito del Paese con circa il 26 percento dei voti. Segue il Pd, che però è dato sotto il 20, in certi casi persino intorno quota 18. I 5 stelle sarebbero terzi con una cifra che oscilla tra il 16 e il 17 percento. Male la Lega, che sarebbe sotto il dieci percento: addirittura viene data intorno all’8. In questo caso sarebbe tallonata da Forza Italia, che secondo molte proiezioni avrebbe poco più dei voti della lista di Carlo Calenda e Matteo Renzi. E’ data sopra il 3 percento l’alleanza Verdi/Sinistra, mentre + Europa supera i due punti. Sarebbe invece fuori dai giochi Unione popolare, con Impegno civico di Luigi Di Maio dato fino a ora lontano dall’1% – che garantisce l’ingresso in Parlamento per le liste in coalizione – e Noi Moderati che invece lotta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d’Italia è ildel Paese con circa il 26 percento dei voti. Segue il Pd, che però è dato sotto il 20, in certi casi persino intorno quota 18. I 5sarebbero terzi con una cifra che oscilla tra il 16 e il 17 percento. Male la, che sarebbe sotto il dieci percento: addirittura viene data intorno all’8. In questo caso sarebbeda Forza Italia, che secondo molte proiezioni avrebbe poco più dei votilista di Carlo Calenda e Matteo Renzi. E’ data sopra il 3 percento l’alleanza Verdi/Sinistra, mentre + Europa supera i due punti. Sarebbe invece fuori dai giochi Unione popolare, con Impegno civico di Luigi Di Maio dato fino a ora lontano dall’1% – che garantisce l’ingresso in Parlamento per le liste in coalizione – e Noi Moderati che invece lotta ...

