Elezioni politiche 2022 | risultati in diretta

davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - danstellina : RT @Nicola_Pedrazzi: @bruno_simili @DavideDenti Le scelte politiche del M5S vanno incluse nell’analisi. Letta stava lavorando alla alleanza… - gfanelli32 : Complimenti al partito dell’astensione per aver vinto le elezioni politiche. -

Il risultato era abbastanza scontato, anche perché i sondaggi lo hanno ampiamente anticipato: Fratelli d Italia e Giorgia Meloni conquistano oltre il 26% dei voti allecon la più bassa affluenza dall istituzione della Repubblica e trainano una coalizione di destra con una Lega dimezzata all 8%, allo stesso livello di Forza Italia. Ed è altrettanto ...Leggi anche2022, Meloni primo partito: Pd sotto il 20%, M5s al 15%. Prima ministra francese: 'Vigileremo sui diritti dell'aborto' 'Non vaccino mia figlia Ginevra, non è una ...Ad oggi non ci è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in merito. Riteniamo estremamente grave che tale notizia sia uscita proprio in coincidenza delle elezioni politiche poiché costituisce un ...Nelle Marche rispettato il trend nazionale: il Centro Destra vince e convince con oltre 340mila voti, guadagnando il 44%. A fare da traino, come da previsioni, “Fratelli d’Italia”, dove Giorgia Meloni ...