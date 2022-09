Elezioni politiche 2022, le proiezioni: Meloni continua a volare, Pd sotto il 20% (Di lunedì 26 settembre 2022) Alle ore 23 si sono chiusi ufficialmente i seggi. Anche questa giornata politica è stata portata a termine, arrivando quindi agli esiti finali: chi ha vinto quest’ultima tornata elettorale? Secondo i dati che circolavano prima del voto di oggi, si confermava la vittoria della coalizione di centro-destra, con la possibilità di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Da qui, è già rilevante un dato fondamentale: l’alleanza riuscirà a raggiungere la maggioranza semplice (50 per cento più uno) oppure la qualificata (ergo, i due terzi dei seggi)? Nel caso in cui dovesse concretizzarsi quest’ultima ipotesi, ecco che si configurerebbe il potere della coalizione di modificare la Costituzione. Per esempio, con l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica, fortemente voluta da Fratelli d’Italia. La terza proiezione sul voto Al di là di questioni ipotetiche, che nel ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 26 settembre 2022) Alle ore 23 si sono chiusi ufficialmente i seggi. Anche questa giornata politica è stata portata a termine, arrivando quindi agli esiti finali: chi ha vinto quest’ultima tornata elettorale? Secondo i dati che circolavano prima del voto di oggi, si confermava la vittoria della coalizione di centro-destra, con la possibilità di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Da qui, è già rilevante un dato fondamentale: l’alleanza riuscirà a raggiungere la maggioranza semplice (50 per cento più uno) oppure la qualificata (ergo, i due terzi dei seggi)? Nel caso in cui dovesse concretizzarsi quest’ultima ipotesi, ecco che si configurerebbe il potere della coalizione di modificare la Costituzione. Per esempio, con l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica, fortemente voluta da Fratelli d’Italia. La terza proiezione sul voto Al di là di questioni ipotetiche, che nel ...

