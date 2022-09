Elezioni politiche 2022, la diretta live dei risultati: centrodestra avanti secondo le prime proiezioni, Fdi primo partito (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni politiche 2022: la diretta live dei risultati Chi ha vinto Elezioni politiche 2022 – Il centrodestra ha vinto le Elezioni politiche: è quanto emerge dai risultati parziali, frutto delle prime proiezioni diffuse tra la notte di domenica 25, giorno in cui è votato, e lunedì 26 settembre 2022. secondo i primi dati, Fratelli d’Italia è il primo partito, seguito dal Pd e dal Movimento 5 Stelle. Di seguito la diretta di oggi, 26 settembre 2022: risultati Elezioni politiche: la ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022): ladeiChi ha vinto– Ilha vinto le: è quanto emerge daiparziali, frutto dellediffuse tra la notte di domenica 25, giorno in cui è votato, e lunedì 26 settembrei primi dati, Fratelli d’Italia è il, seguito dal Pd e dal Movimento 5 Stelle. Di seguito ladi oggi, 26 settembre: la ...

