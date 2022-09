Elezioni politiche 2022: la conferenza stampa di Fratelli d’Italia. “La Costituzione è bella ma ha anche 70 anni” (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni politiche 2022: la conferenza stampa di FdI in diretta Dopo il trionfo alle urne, Giorgia Meloni si prepara a formare il primo governo di centrodestra in oltre dieci anni. Oggi alle 16 è attesa la conferenza stampa della presidente di Fratelli d’Italia, forte del 26 percento ottenuto dal suo partito, quasi quanto l’intero centrosinistra. Già ministra più giovane dell’era repubblicana (a 31 anni), Meloni si appresta a diventare la prima presidente del Consiglio donna, oltre alla prima esponente di un partito erede del Movimento sociale italiano a presiedere un governo. Sarà necessaria ancora qualche settimana prima che prenda forma il nuovo esecutivo: l’inizio delle consultazioni è previsto ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022): ladi FdI in diretta Dopo il trionfo alle urne, Giorgia Meloni si prepara a formare il primo governo di centrodestra in oltre dieci. Oggi alle 16 è attesa ladella presidente di, forte del 26 percento ottenuto dal suo partito, quasi quanto l’intero centrosinistra. Già ministra più giovane dell’era repubblicana (a 31), Meloni si appresta a diventare la prima presidente del Consiglio donna, oltre alla prima esponente di un partito erede del Movimento sociale italiano a presiedere un governo. Sarà necessaria ancora qualche settimana prima che prenda forma il nuovo esecutivo: l’inizio delle consultazioni è previsto ...

davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - fattoquotidiano : Si tratta del dato più basso mai registrato per le elezioni politiche #elezionipolitiche2022 - indioshow48 : RT @GiorgiaMeloni: #ElezioniPolitiche2022 Seguitemi in diretta: - gmduello : In bianco e nero, un po’ accigliato. Non pensavo alle elezioni politiche, ma ero molto concentrato su Mattia Grigol… -